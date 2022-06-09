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В Калуге тело пропавшего 34-летнего мужчины нашли в реке Яченке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2022 10:20 0 1028
В Калуге тело пропавшего 34-летнего мужчины нашли в реке Яченке

В Калуге на берегу реки Яченки 7 июня прохожие обнаружили тело 34-летнего мужчины. Ранее сообщалось, что он ушел из дома 31 мая и пропал.

- Его тело было опознано отцом, - прокомментировали в четверг в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, 31 мая 2022 года калужанин ушел из дома, где он проживал с отцом и матерью, 2 июня родственники заявили в полицию о его пропаже. Погибший ранее уходил из дома, имел проблемы с психическим здоровьем. 

Признаков насилия на теле не обнаружено. Причины смерти и точные обстоятельства устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2022 10:20 0 1028
Тэги: происшествие следственный комитет
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