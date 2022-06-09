В Калужской области мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

В ночь на четверг, 9 июня, в Барятинском районе сгорел частный дом в деревне Высокая Гора. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Возгорание произошло примерно в 00:10 на улице Центральной.

В результате пожара пострадал мужчина. С ожогами он попал в больницу.

Огонь полностью уничтожил здание.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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