В Калуге пропала 84-летняя женщина с собакой

В среду, 8 июня, в Калуге ушла из дома и пропала 84-летняя Мария МАТРОНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Вместе с ней была собака такса.

Как отмечают волонтеры, у пенсионерки возможна потеря памяти.

Приметы пропавшей:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Была одета: белый плащ, черная кофта, темно-синие брюки, черные полуботинки, вязаная бежевая шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

UPD. В Калуге водителей просят проверить записи с регистраторов для поисков 84-летней женщины.

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