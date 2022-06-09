В Калуге пропала 84-летняя женщина с собакой
В среду, 8 июня, в Калуге ушла из дома и пропала 84-летняя Мария МАТРОНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Вместе с ней была собака такса.
Как отмечают волонтеры, у пенсионерки возможна потеря памяти.
Приметы пропавшей:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
- Была одета: белый плащ, черная кофта, темно-синие брюки, черные полуботинки, вязаная бежевая шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
UPD. В Калуге водителей просят проверить записи с регистраторов для поисков 84-летней женщины.
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