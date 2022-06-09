В Калуге на карьере загорелся земснаряд

Около 17:30 в среду, 8 июня, в Калуге пожар произошел на карьере, расположенном рядом с деревней Воровая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелся земснаряд. Судно удалось потушить прибывшим на место спасателям.

На данный момент нет информации о степени его повреждения.

Из людей никто не пострадал.

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