В Калуге на карьере загорелся земснаряд
Около 17:30 в среду, 8 июня, в Калуге пожар произошел на карьере, расположенном рядом с деревней Воровая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, загорелся земснаряд. Судно удалось потушить прибывшим на место спасателям.
На данный момент нет информации о степени его повреждения.
Из людей никто не пострадал.
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