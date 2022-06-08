В Калужской области «Хендай» перевернулся между двумя федеральными трассами

Около 15:30 в среду, 8 июня, в Малоярославецком районе перевернулся легковой автомобиль «Хендай», сообщает региональное ГУ МЧС.

Авария произошла на соединительной дороге между федеральными трассами М3 и А130.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с дороги и съехал в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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