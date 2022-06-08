В Калужской области мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП

Около 13:20 в среду, 8 июня, ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе М3 «Украина» в Боровском районе рядом с заводом «Самсунг». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись автомобили «Киа Рио», «Киа Церато» и «Мерседес».

- Для эвакуации пострадавших пришлось вызывать санитарную авиацию, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - Пострадавшие, мужчина и ребенок, госпитализированы.

Вертолет медиков сел прямо на трассу. Движение в этот момент было перекрыто.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.