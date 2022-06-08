В Калужской области женщине в баре случайно прилетела в голову бутылка

В одном из баров Обнинска женщина получила тяжелые травмы, когда ей в голову попала бутылка. В среду, 8 июня, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в питейном заведении началась драка между мужчинами. Один из них бросил бутылку, которая попала в женщину, не имевшую отношения к конфликту.

В проступке подозревают 41-летнего мужчину. Он находится под подпиской о невыезде.

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