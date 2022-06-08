В Калуге 31-летняя женщина пострадала в столкновении «Мерседеса», «Фольксвагена» и «Ровера»

Около 16:30 во вторник, 7 июня, на окраине Калуги столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Фольксваген». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе съезда на деревню Лихун 31-летняя женщина за рулем «Мерседеса» поворачивала налево и не уступила дорогу «Фольксвагену». После этого «Мерседес» врезался еще в «Ровер», а тот съехал в кювет.

Различные травмы получила водитель «Мерседеса».

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