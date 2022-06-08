В Обнинске водитель сбил 11-летнего велосипедиста и скрылся

Около 18:10 во вторник, 7 июня, на проспекте Ленина в Обнинске сбили ребенка. Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №137 автомобилист сбил 11-летнего мальчика, который на велосипеде переезжал дорогу по нерегулируемому переходу. После этого водитель скрылся.

В полиции сообщили, что позже автомобилиста задержали.

У пострадавшего мальчика зафиксированы различные травмы.

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