В Калужской области водитель «Лады» сбил мотоциклиста
Как мы уже рассказывали, днем 7 июня ДТП с участием мотоциклиста произошло в Малоярославце. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, около 15:40 на улице Московской 68-летний водитель «Лады» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл «Сузуки».
Различные травмы получил 38-летний мотоциклист.
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