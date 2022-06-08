В Калужской области водитель «Лады» сбил мотоциклиста

Как мы уже рассказывали, днем 7 июня ДТП с участием мотоциклиста произошло в Малоярославце. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 15:40 на улице Московской 68-летний водитель «Лады» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл «Сузуки».

Различные травмы получил 38-летний мотоциклист.

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