В Калужской области «Рено Логан» врезался в металлический отбойник
Вечером во вторник, 7 июня, ДТП произошло в деревне Стрелковка Жуковского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.
Сообщается, что травмы получили два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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