В Калужской области «Рено Логан» врезался в металлический отбойник

Вечером во вторник, 7 июня, ДТП произошло в деревне Стрелковка Жуковского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

Сообщается, что травмы получили два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.