В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой»
Около 16:00 во вторник, 7 июня, очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, в Малоярославце на улице Московской столкнулись мотоциклист на «Сузуки» и автомобиль «Лада».
Как сообщают очевидцы, у байкера повреждена нога, его увезли в больницу.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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