В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой»

Около 16:00 во вторник, 7 июня, очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в Малоярославце на улице Московской столкнулись мотоциклист на «Сузуки» и автомобиль «Лада».

Как сообщают очевидцы, у байкера повреждена нога, его увезли в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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