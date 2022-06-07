В Калужской области четырехлетняя девочка упала с пятого этажа на клумбу

Стали известны подробности о выпадении ребенка из окна в Людиново. Как мы уже рассказывали, это произошло утром 7 июня.

По уточненным данным, четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже и приземлилась на клумбу с цветами. Возможно, именно это спасло ей жизнь.

Прокуратура Калужской области рассказала, что жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка доставлена в больницу.

На месте происшествия также работает сотрудник Следственного комитета. В этом ведомстве сообщили, что ребенок был дома один.

- Организована процессуальная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства произошедшего, способ выпадения ребенка и причины оставления малолетней ее родителями без присмотра, - заявили в Следственном комитете.

Фото с места происшествия.

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