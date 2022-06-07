В Калужской области молния ударила в детскую площадку

В Тарусе молния ударила по территории Зайцевского парка, который несколько лет назад начал организовывать на пустыре местный пенсионер Андрей Зайцев. Об этом 6 июня сообщил глава районной администрации Михаил Голубев.

- В березу рядом с помещением, где находилась аппаратура, ударила молния. В итоге большая часть оборудования сгорела, - заявил Голубев. - Неравнодушные жители и посетители парка помогают в восстановлении инфраструктуры парка.

Как пояснил сам Зайцев, березу придется срезать, молния ее расщепила. Рядом с детской площадкой сгорели сервер, видеонаблюдение, мониторы, блоки питания, освещение и другая электроника.

Андрей Зайцев.

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