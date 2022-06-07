В Калужской области 62-летний мужчина погиб в ночном пожаре

Около 2:30 ночи во вторник, 7 июня, в городе Балабаново Боровского района загорелась квартира на первом этаже панельного дома на улице Дзержинского. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение при курении со стороны погибшего.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.