В Калужской области трехлетняя девочка выпала из окна

Утром во вторник, 7 июня, на улице Пионерской в Людиново из окна многоквартирного дома выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщил главный врач Центральной межрайонной больницы № 2 Людиновского района Илья СОВАКОВ.

- Время прибытия бригады скорой помощи на место составило 3 минуты. Ребенок в сознании, видимых переломов нет, имеется подозрение на черепно-мозговую травму, - прокомментировал Соваков.

Ребенок направлен в Детскую областную больницу в Калугу. Туда выехал детский реаниматолог.

Калужан призывают быть внимательнее и не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами.

UPD. По уточненным данным, из окна выпал не мальчик, а девочка.

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