В Калуге 14-летняя девочка на мотоцикле столкнулась с грузовиком «Скания»

Около 16:00 в понедельник, 6 июня, очередной ребенок, ехавший на мотоцикле, пострадал в ДТП.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, в деревне Груздово столкнулись грузовик «Скания» и мотоцикл «ИЖ Юпитер-5».

По нашим данным, мотоциклом управляла 14-летняя девочка. Ее с переломом руки доставили в детскую областную больницу в Анненках.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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