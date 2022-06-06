В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Фольксвагена» и «Мерседеса»

Около 9 утра в понедельник, 6 июня, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, недалеко от деревни Чулково столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», которые двигались в попутном направлении.

МЧС сообщило, что в аварии есть пострадавшие.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.