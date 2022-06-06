В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Фольксвагена» и «Мерседеса»
Около 9 утра в понедельник, 6 июня, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительным данным, недалеко от деревни Чулково столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», которые двигались в попутном направлении.
МЧС сообщило, что в аварии есть пострадавшие.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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