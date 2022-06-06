В Калуге 60-летняя женщина пострадала при пожаре в бане

Как мы уже рассказывали, ночью в воскресенье пожар произошел в СНТ «Заря» на севере Калуги. В региональном ГУ МЧС нам сообщили, что в результате происшествия пострадала 60-летняя женщина.

По предварительной информации, она получила ожоги, когда на улице Зеленой в 3:50 загорелась баня.

Огонь полностью уничтожил постройку. Также сгорел сарай.

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