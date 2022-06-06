В Калужской области мотоциклист врезался в дорожное ограждение

Около 16:00 в воскресенье, 5 июня, еще один мотоциклист пострадал в ДТП в Калужской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, 53-летний мужчина на «Сузуки» ехал по трассе А130 в Мосальском районе и недалеко от деревни Долгое врезался в ограждение. На этом участке проходит ремонт дороги.

С различными травмами пострадавшего мотоциклиста доставили в областную больницу в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.