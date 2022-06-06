В Калужской области мины нашли рядом с остановкой

В воскресенье, 5 июня, очередная партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Калужской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в 50 метрах от остановки в селе Рябушки Боровского района нашли две минометные мины и два артиллерийских снаряда.

Спасатели напоминают калужанам, что при обнаружении боеприпасов нужно сразу звонить по телефонам 02 или 112.

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