В Калужской области 30-летний мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Ниссаном»

Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Калужской области на выходных. Подробности в понедельник, 6 июня, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, поздно вечером 4 июня на улице НГЧ 24 в Кирове 30-летний мотоциклист на «Рейсере» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан Примера».

С места ДТП пострадавшего мотоциклиста доставили в реанимацию районной больницы.

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