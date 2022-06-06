В Калужской области 16-летняя девушка пострадала в перевернувшемся «Шевроле»

Как мы уже рассказывали, вечером 4 июня на дороге Калуга – Таруса перевернулся автомобиль «Шевроле Спарк». Подробности об этом происшествии сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летняя женщина ехала в сторону Таруса и не справилась с управлением. Машина перевернулась на проезжей части.

Различные травмы получили водитель «Шевроле» и ее 16-летняя пассажирка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.