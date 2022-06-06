В Калужской области пьяный водитель «Форда» устроил массовое ДТП
Авария с участием трех автомобилей произошла 4 июня на трассе А130 рядом с Малоярославцем. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 42-летний водитель «Форда Фокус» двигался в сторону Москвы и врезался в «Жигули». А эта машина отлетела в «Тойоту Ленд Крузер».
Различные травмы получила 46-летняя пассажирка «Жигулей».
Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования, что приравнивается к состоянию опьянения.
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