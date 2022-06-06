В Калужской области пьяный водитель «Форда» устроил массовое ДТП

Авария с участием трех автомобилей произошла 4 июня на трассе А130 рядом с Малоярославцем. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Форда Фокус» двигался в сторону Москвы и врезался в «Жигули». А эта машина отлетела в «Тойоту Ленд Крузер».

Различные травмы получила 46-летняя пассажирка «Жигулей».

Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования, что приравнивается к состоянию опьянения.

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