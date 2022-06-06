В Калужской области водитель «Приоры» врезался в «Гранту» и столб

ДТП с участием двух автомобилей «Лада» произошло на трассе А130 в черте села Оболенское Малоярославецкого района 4 июня. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Приоры» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в попутную «Гранту», водитель которой в этот момент поворачивал налево. После этого «Приора» вылетела с дороги и врезалась в столб.

Различные травмы получил предполагаемый виновник ДТП.

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