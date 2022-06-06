В Калужской области найден живым пропавший шестилетний мальчик

Как мы уже рассказывали, днем в воскресенье, 5 июня, во время прогулки в Обнинске пропал шестилетний мальчик. Через несколько часов поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что ребенок найден живым.

Где именно он находился, волонтеры не уточняют.

Поиски проходили в районе улиц Ленина, Маркса, Гагарина, Энгельса, Белкинской и Аксенова.

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