В Обнинске пропал шестилетний мальчик
В воскресенье, 5 июня, в Обнинске во время прогулки пропал шестилетний Саша Новиков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, где может находиться ребенок.
Волонтеры просят о помощи.
Приметы мальчика:
- Рост – 128 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Карие глаза,
- Темно-синяя кофта с динозаврами,
- Темно-серые спортивные брюки,
- Бело-черные кроссовки,
- Синяя кепка.
Если вы что-либо знаете о ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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