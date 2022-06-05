В Обнинске пропал шестилетний мальчик

В воскресенье, 5 июня, в Обнинске во время прогулки пропал шестилетний Саша Новиков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где может находиться ребенок.

Волонтеры просят о помощи.

Приметы мальчика:

Рост – 128 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Темно-синяя кофта с динозаврами,

Темно-серые спортивные брюки,

Бело-черные кроссовки,

Синяя кепка.

Если вы что-либо знаете о ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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