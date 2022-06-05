В Калужской области водитель грузовика врезался в детей, ехавших на скутере

Вечером 3 июня в Боровском районе в ДТП пострадал ребенок. Как мы уже рассказывали, авария произошла в деревне Городня на дороге Малоярославец – Боровск.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля ГАЗ «Валдай» сбил попутный скутер, которым управлял 13-летний мальчик. Школьник в этот момент поворачивал налево.

Различные травмы получил 14-летний пассажир скутера.

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