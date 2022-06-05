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В Калужской области два 16-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 05.06.2022 08:08 4 479
В Калужской области два 16-летних мотоциклиста столкнулись друг с другом

Как мы уже рассказывали, днем 3 июня в Людиново произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. Позже стало известно, что это были дети. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 16-летний школьник на «Рейсере» ехал по улице Маяковского, не соблюдал боковой интервал и столкнулся с «Грифоном», которым управлял подросток такого же возраста.

Различные травмы получил предполагаемый виновник аварии.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 05.06.2022 08:08 4 479
Тэги: происшествие дети гибдд мчс
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