В Калужской области пьяный мотоциклист врезался в «Газель»

В ночь на 3 июня в Кирове произошло ДТП с участием мотоциклиста. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, пьяный 32-летний мотоциклист на «Рейсере» двигался по улице Пролетарской, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовую «Газель». От освидетельствования мужчина отказался, что приравнивается к состоянию опьянения.

Травмы получил сам предполагаемый виновник.

Как пояснили в ГИБДД, ранее этот мотоциклист за пьяную езду в сентябре 2021 года был лишен водительского удостоверения на полтора года.

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