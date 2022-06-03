В Калужской области собирают записи с регистраторов для поисков пропавшего 35-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, в Жиздре 2 июня ушел из больницы 35-летний Денис ГУСЕВ. Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Вечером в пятницу поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился ко всем водителям с просьбой просмотреть записи с регистраторов.

Обращение направлено на тех, кто 2 июня с 17:00 до 21:00 ехал в районе Жиздры, Людиново, деревень Никитинка, Войлово, Мостовка и Романовка.

- Проверьте свои регистраторы за 2 июня 2022 года с 17:00 до 21:00, очень часто таким образом появляется важное свидетельство, - просят волонтеры.

Связаться с «ЛизаАлерт» можно по телефонам 112 или 88007005452.

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