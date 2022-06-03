В Калуге с 14 мая ищут 46-летнего мужчину

В пятницу, 3 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках 46-летнего Андрея БАЙКОВА из Калуги.

Мужчина пропал еще 14 мая.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Приметы:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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