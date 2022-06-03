В Калужской области мотоциклист врезался в припаркованный «Форд»

Как мы уже рассказывали, вечером 2 июня в Кирове произошло ДТП с мотоциклистом. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Форд».

Пострадавший мужчина госпитализирован с различными травмами.

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