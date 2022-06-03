В Калужской области 64-летняя женщина пострадала в столкновении микроавтобуса и фуры

Около 17:30 в четверг, 2 июня, на трассе А130 в Мосальском районе столкнулись два автомобиля. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Долгое 46-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» ехал в сторону Рославля, не соблюдал дистанцию и врезался в фуру «Даф».

Различные травмы получила 64-летняя пассажирка «Мерседеса». Ее госпитализировали в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.