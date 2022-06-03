В Обнинске водитель «Хендая» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

Как мы уже рассказывали, вечером 2 июня в Обнинске сбили велосипедиста. Подробности об этом происшествии сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендая» двигался по проспекту Ленина и сбил 10-летнего мальчика, который на велосипеде ехал по нерегулируемому переходу.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Госпитализация ему не понадобилась.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.