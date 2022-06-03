В Калуге нашли живой пропавшую в лесу 87-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, днем 2 июня в Калуге ушла из дома в лес и не вернулась 87-летняя женщина. Она пропала в районе села Муратовского Щебзавода, сообщали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рано утром в пятницу волонтеры рассказали, что пенсионерку нашли живой.

- Спасибо огромное вам! Вы помогли найти мою бабушку! – написала внучка пропавшей в сообществе «ЛизаАлерт». - Дай вам Бог здоровья всем, и в жизни вашей пусть всегда будет все хорошо! Вы делаете огромное дело своей помощью.

В поисково-спасательном отряде рассказали, что бабушку нашли в 4 утра. Один из волонтеров услышал кашель из-за высокой травы. В поисках принимали участие также сотрудники МЧС и МВД. Всего в лесу работали 29 человек и пять кинологических расчетов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.