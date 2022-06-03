В Калужской области мотоциклист ночью столкнулся с «Газелью»
В ночь на пятницу, 3 июня, в Калужской области произошло очередное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, в Кирове около 4 часов мотоциклист на «Рэйсер 300» столкнулся с грузовой «Газелью» на улице Пролетарской.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Накануне вечером в Кирове в ДТП также пострадал мотоциклист.
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