В Калужской области мотоциклист ночью столкнулся с «Газелью»

В ночь на пятницу, 3 июня, в Калужской области произошло очередное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в Кирове около 4 часов мотоциклист на «Рэйсер 300» столкнулся с грузовой «Газелью» на улице Пролетарской.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне вечером в Кирове в ДТП также пострадал мотоциклист.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.