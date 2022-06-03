В Калужской области ушел из больницы и пропал 35-летний мужчина, который не ориентируется в пространстве

В ночь на пятницу, 2 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил об исчезновении в Калужской области 35-летнего Дениса ГУСЕВА.

Мужчина ушел из больницы в Жиздре в неизвестном направлении.

Как сообщили волонтеры, пациент не ориентируется в пространстве, ему необходима помощь врачей.

Приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Серо-голубые глаза.

Черный свитер,

Черные спортивные брюки,

Черные ботинки.

Если у вас есть информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.