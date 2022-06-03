В Калужской области ушел из больницы и пропал 35-летний мужчина, который не ориентируется в пространстве
В ночь на пятницу, 2 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил об исчезновении в Калужской области 35-летнего Дениса ГУСЕВА.
Мужчина ушел из больницы в Жиздре в неизвестном направлении.
Как сообщили волонтеры, пациент не ориентируется в пространстве, ему необходима помощь врачей.
Приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Серо-голубые глаза.
- Черный свитер,
- Черные спортивные брюки,
- Черные ботинки.
Если у вас есть информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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