В Калуге пропал 34-летний мужчина

В Калуге пропал 34-летний Максим КОРОБЦОВ. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз его видели 31 мая около 12:00.

Пока нет информации, где может находиться калужанин.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: русые.

Был одет: синяя куртка, высокие до колен резиновые зеленые сапоги.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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