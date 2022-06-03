В Калуге пропал 34-летний мужчина
В Калуге пропал 34-летний Максим КОРОБЦОВ. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз его видели 31 мая около 12:00.
Пока нет информации, где может находиться калужанин.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: русые.
- Был одет: синяя куртка, высокие до колен резиновые зеленые сапоги.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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