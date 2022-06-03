В Обнинске таксист сбил велосипедиста

Около 20:00 в четверг, 2 июня, в Обнинске в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на проспекте Ленина. В ГИБДД пока не комментировали ситуацию, но, по предварительным данным, пострадавший находился на пешеходном переходе и попал под колеса таксиста на «Хендае».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.