В Калуге 87-летняя женщина пропала в лесу
Днем в четверг, 2 июня, в Калуге пропала 87-летняя Нина РЫБАЛЧЕНКО. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По предварительным данным, пенсионерка ушла в лес в районе станции Садовая в селе Муратовского Щебзавода.
Волонтеры сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей:
- Рост: 162 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: седые, очень короткая стрижка.
Если у вас есть информация об этом человеке, звоните 112 или 88007005452.
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