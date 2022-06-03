В Калуге 87-летняя женщина пропала в лесу

Днем в четверг, 2 июня, в Калуге пропала 87-летняя Нина РЫБАЛЧЕНКО. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По предварительным данным, пенсионерка ушла в лес в районе станции Садовая в селе Муратовского Щебзавода.

Волонтеры сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей:

Рост: 162 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые, очень короткая стрижка.

Если у вас есть информация об этом человеке, звоните 112 или 88007005452.

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