В Калужской области депутата, который пьяным насмерть сбил пешехода, оставили под домашним арестом

Суд поместил под домашний арест депутата районного собрания Хвастовичского района, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. В четверг, 2 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ведомство намерено обжаловать это решение. В прокуратуре будут добиваться, чтобы депутата заключили под стражу на время расследования.

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло вечером 29 мая в Хвастовичах. По версии следствия, депутат в пьяном виде ехал на автомобиле «УАЗ Патриот» и на обочине насмерть сбил 23-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался. От освидетельствования водитель отказался.

Возбуждено уголовно дело. Депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

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