В Калужской области возбуждено уголовное дело после гибели 35-летнего рабочего на стройплощадке

В деревне Войлово Людиновского района 20 мая на стройплощадке погиб 35-летний рабочий. В четверг, 2 июня, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, рабочий спустился в траншею хозяйственно-бытовой канализации, после чего произошел обвал грунта, которым оказался засыпан мужчина. Другие строители пытались помочь, но спасти мужчину не смогли.

Расследование уголовного дела продолжается.

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