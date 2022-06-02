В Обнинске «Нива» и «Жигули» столкнулись на перекрестке
Около 14:10 в четверг, 2 июня, ДТП произошло на перекрестке улиц Кабицынской и Университетской в Обнинске, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Нива» и «Жигули». Один из водителей не уступил дорогу на пересечении улиц.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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