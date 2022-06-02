В Калужской области 63-летний мужчина пострадал в столкновении четырех автомобилей

Массовое ДТП произошло вечером в среду, 1 июня, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:00 в черте Балабаново 50-летний водитель «Тойоты» двигался со стороны Калуги в левой полосе, не соблюдал дистанцию и врезался в «Ниссан», водитель которого собирался поворачивать налево и включил поворотник.

После этого «Ниссан» на встречной полосе врезался в «Мазду», а «Мазда» отлетела в «Ладу».

Различные травмы получил 63-летний водитель «Ниссана». Мужчина госпитализирован.

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