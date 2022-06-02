В Калужской области водитель «Лады» сбил 12-летнюю девочку

Около 16 часов в среду, 1 июня, в Жуковском районе ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Лады» ехал по дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов и в черте города Кременки сбил 12-летнюю девочку, находившуюся на проезжей части.

Школьницу госпитализировали с различными травмами.

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