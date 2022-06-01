В Калуге после массовой драки рабочих на стройке Бауманки выдворят из России 17 иностранцев

Как мы уже рассказывали, в Калуге в конце мая рабочие устроили массовую драку на стройке кампуса Бауманского университета в деревне Пучково. Сообщалось, что несколько десятков россиян сошлись с таким же количеством иностранцев. После этого происшествия полиция обнаружила среди строителей нелегальных мигрантов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Во вторник, 31 мая, районный суд рассмотрел административные дела 16 граждан Египта и одного мужчины из Йемена.

Как выяснилось, они нелегально находились на территории России, а также работали без патентов.

Иностранцев оштрафовали на 2000-3000 рублей. Также их выдворят за пределы страны. Пока они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

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