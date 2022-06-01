В Калужской области один человек пострадал в ночной аварии
В ночь на среду, 1 июня, в Боровском районе Калужской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, на трассе М3 «Украина» в черте города Балабаново столкнулись «Газель», «Ниссан» и «Исузу».
Пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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