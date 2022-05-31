В Калуге «Мицубиси» врезался в дерево и вылетел на тротуар на улице Степана Разина

Вечером во вторник, 31 мая, в Калуге ДТП произошло в районе перекрестка улиц Степана Разина и Войкова. Фото с места аварии выложили в сообществе «Дорожный патруль-Калуга 40».

Как сообщают очевидцы, водитель «Мицубиси» двигался вниз по улице Степана Разина и, уходя от столкновения с «Нивой», потерял управление и врезался в дерево. После этого машина вылетела на тротуар.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

На данный момент нет данных о пострадавших.

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