Жилой дом загорелся на окраине Калуги
Утром во вторник, 31 мая, пожар произошел в деревне Карачево на территории Калуги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 11:00 загорелся частный жилой дом. Пожар произошел на кухне.
Помещение выгорело. Огонь уничтожил все вещи, обгорели стены и потолок.
Никто из людей не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
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