Жилой дом загорелся на окраине Калуги

Утром во вторник, 31 мая, пожар произошел в деревне Карачево на территории Калуги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 11:00 загорелся частный жилой дом. Пожар произошел на кухне.

Помещение выгорело. Огонь уничтожил все вещи, обгорели стены и потолок.

Никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.